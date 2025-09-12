В iPhone 17 появилась новая система защиты от мерцания

В настройках доступности появился пункт Display Pulse Smoothing. Его описание звучит так: «Отключает широтно-импульсную модуляцию и использует иной способ регулировки яркости OLED-дисплея, что обеспечивает более плавное изображение на низких уровнях яркости. Отключение PWM может повлиять на работу дисплея при слабой подсветке в некоторых условиях». Для людей, чувствительных к низким частотам, это станет настоящим спасением. На Android-устройствах большинство производителей, кроме Samsung и Google, пытались смягчить проблему, повышая частоту PWM до очень высоких значений, что снижает количество жалоб. Но разработчики из Apple решили предоставить более кардинальное решение данной проблемы, которое слегка улучшит текущее положение дел производителя.