В iPhone 17 появилась новая система защиты от мерцания

Два дня назад компания Apple представила iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air. Все модели получили массу новых функций, но одна интересная настройка так и не прозвучала на презентации, хотя заслуживала внимания. Речь идёт о широтно-импульсной модуляции (PWM), которая используется для регулировки яркости экрана. По сути, дисплей быстро включается и выключается, и при низкой частоте это может вызывать у чувствительных людей напряжение глаз, головные боли и другие неприятные симптомы. Apple долгое время считалась одним из худших примеров в этом плане из-за крайне низких частот PWM. Теперь же компания добавила возможность полностью отключить эту технологию.

В настройках доступности появился пункт Display Pulse Smoothing. Его описание звучит так: «Отключает широтно-импульсную модуляцию и использует иной способ регулировки яркости OLED-дисплея, что обеспечивает более плавное изображение на низких уровнях яркости. Отключение PWM может повлиять на работу дисплея при слабой подсветке в некоторых условиях». Для людей, чувствительных к низким частотам, это станет настоящим спасением. На Android-устройствах большинство производителей, кроме Samsung и Google, пытались смягчить проблему, повышая частоту PWM до очень высоких значений, что снижает количество жалоб. Но разработчики из Apple решили предоставить более кардинальное решение данной проблемы, которое слегка улучшит текущее положение дел производителя.