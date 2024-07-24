В iPhone 18 будут камеры от компании Samsung

По словам известного инсайдера Мин-Чи Куо, который обычно достаточно точно сливает данные о новинках крупных производителей со всего мира, компания Apple готовится диверсифицировать поставки и логистику компонентов систем камер для iPhone нового поколения, чтобы иметь определённые преимущества в этом плане. Дело в том, что в настоящее время компания Sony имеет монополию на поставку датчиков изображений для Apple, но это, вероятно, изменится через два года. Инсайдер утверждает, что компания Apple будет закупать сенсоры у компании Samsung для серии смартфонов iPhone 18, выпуск которой ожидается осенью 2026 года. Речь идёт о сенсоре на 48 Мп с размером датчика 1/2.6", который будет использоваться в ультраширокоугольной камере.

Согласно информации специалиста, компания Samsung создала специальную команду для удовлетворения потребностей Apple, и, похоже, контракт уже может быть подписан — пока что это только предположение, но, с другой стороны, ситуация выглядит вполне логичной для обеих сторон данного партнёрства. Дело в том, что сейчас компания Apple находится в проигрышном положении — у неё всего один поставщик датчиков изображения, который может пользоваться данным сценарием и повышать цены, так как у Apple в любом случае просто нет выбора. Компания же не может просто взять и перестать выпускать смартфоны, так что возможность найти дополнительного производителя камер — отличное решение сложившейся ситуации. Это нужно было сделать давно.