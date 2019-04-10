В интернете появились живые фотографии OnePlus 7 Pro

Сегодня на Weibo появились две фотографии предполагаемого телефона OnePlus 5G, раскрывающие некоторые ключевые характеристики и его изогнутый дизайн экрана с минимальными рамками.

Источник называет телефон OnePlus 7 Pro и носит название модели GM1915. Как видно из фото, устройство оснащено 6,67-дюймовым дисплеем Super Optic, Snapdragon 855 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.

Камеры оснащены датчиками 48, 16 и 8 Мп. Телефон работает под управлением Android 9 с номером сборки 9.5.1 GM31CB. Что еще интереснее, номер модели нового телефона отличается от предыдущей стратегии нумерации OnePlus, которая всегда начиналась с буквы «А», отталкивающая к OnePlus One.