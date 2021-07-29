В магазина LG будут продаваться смартфоны Apple

Несколько месяцев назад южнокорейская компания LG официально закрыла свой бизнес по производству мобильных телефонов. Теперь, подтверждая слухи, компания заявила, что начнет продавать Apple iPhone, а также другие продукты Apple в своих магазинах в Южной Корее. Ожидается, что продажа продуктов Apple в магазинах LG в Южной Корее начнется в следующем месяце, поскольку к концу этого месяца завершится выход компании из бизнеса смартфонов. В настоящее время у LG около 400 магазинов по всей стране. Сообщается, что LG столкнулась с проблемой, связанной с торговлей смартфонами через реселлеров. В 2018 году Samsung и LG договорились продавать свои собственные смартфоны только в своих магазинах в Южной Корее. А теперь, поскольку LG прекратила производство собственных телефонов, торговая организация подписала новый контракт, позволяющий LG продавать телефоны других брендов.

Компания не будет продавать устройства Mac или какие-либо продукты Apple, связанные с ПК, поскольку LG все еще производит продукты в этой категории. Также не будет послепродажной поддержки, и покупателям устройств Apple из магазинов LG Best придется искать поддержку в другом месте. Этот шаг со стороны LG усилит конкуренцию со стороны Samsung, которая практически захватила весь южнокорейский рынок смартфонов после ухода LG. Чтобы привлечь клиентов LG, Apple и Samsung начали предлагать новую скидку на покупку собственных смартфонов. Будем надеяться, что производителю это действительно поможет.
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