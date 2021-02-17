В магазине Google теперь можно приобрести носимые устройства Fitbit

Хотя компания Google объявила о приобретении Fitbit еще в прошлом году, полноценно сделка завершилась только в начале 2021 года. Это означает, что Fitbit стал частью семьи Google и с этой недели новые продукты доступны для покупки в Google Store.

Уже сейчас желающие могут приобрести в Google Store: Fitbit Versa 3, Fitbit Sense, Fitbit Inspire 2 и Fitbit Charge 4. Цены остаются одинаковыми между продуктами продаваемыми через Google Store и Fitbit's store, хотя Google предлагает бесплатную доставку. А если вы хотите воспользоваться сервисами Fitbit или приобрести более ранние модели компании, Google перенаправит вас в официальный магазин Fitbit. Google довольно серьезно относится к Fitbit. Поисковой гигант хочет сделать бренд более популярным и помочь с продажей носимых устройств Fitbit.
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