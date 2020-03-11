В марте выйдут ноутбуки на Ryzen 4000

Совсем недавно компания AMD официально представила свои новые процессоры для мобильных систем под названием Ryzen 4000, которые отлично справляются со своими задачами. Это достаточно производительный процессор, который позволяет без труда работать с играми, различными приложениями и прочим контентом, который требует от ноутбука высокую производительность. При этом процессор потребляет меньше энергии, так что ноутбук будет работать от одного заряда батареи дольше. И теперь у нас появилась информация о том, что компания AMD уже работает с партнерами над тем, чтобы выпустить первые тонкие ноутбуки на данном процессоре. Совсем скоро будут анонсы первых моделей, после чего Ryzen 4000 захватит рынок ноутбуков окончательно.