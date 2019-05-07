В новых iPhone будет использоваться новая технология антенн

Согласно словам аналитика Apple Минг-Чи Куо, компания переключится на новую технологию антенн с модифицированным PI, которая в значительной степени отличается от той, которая использовалась до сих пор.

В современных iPhone используются антенны LCP с жидкокристаллическим полимером. Производственные сложности антенн LCP вызывают проблемы для высокочастотной сотовой передачи, тогда как модули с модифицированным PI улучшают производительность, а также снижают стоимость производства. Но что касается подключения 4G LTE, пользователи не почувствуют особой разницы. Аналитик прогнозирует, что себестоимость производства увеличится на 10-20% по сравнению с прошлым годом благодаря новым сверхширокополосным обновлениям.