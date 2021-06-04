В новых смартфонах OnePlus появится киллерфича

Если вы следите за рынком современных технологий, то знаете, что в последнее время криптовалюта стала очень популярной и востребованной — некоторые банки даже принимают эту валюту для оплаты кредитов и заведения счета. Соответственно, все больше и больше пользователей используют криптовалюту в бытовых вещах — покупают пишу, заказывают что-либо, оплачивают услуги частным мастерам. В США есть целое море различных сервисов, которые принимают в качестве оплаты именно криптовалюту. И теперь компания OnePlus, видимо, решила немного упростить жизнь пользователям, которые переходят на современный формат валюты — в будущих смартфонах компании появится криптокошелек. Теоретически, это будет крайне полезная функция, которая позволит комфортнее работать со смартфоном.

То есть, пользователь сможет добавить в свой смартфон в фирменное приложение не кредитную карту, а кошелек криптовалюты — это очень удобно и на самом деле быстро. Потом, когда вам нужно будет оплатить что-то или отправить кому-то деньги, вы просто переведете деньги из кошелька на другой кошелек. Звучит довольно просто и эффективно, честно говоря, но нужно понимать, что есть высокая вероятность запрета данной технологии на глобальном рынке — всё же многие нелегальные операции проводятся именно посредством криптовалюты, ведь ее нельзя отследить, а значит, многие страны будут против. Но, опять же, пока что это только слухи, их еще нужно подтвердить в процессе анонса новых гаджетов.
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