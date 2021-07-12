В новом Aorus Gaming Box установили RETX 3080 Ti с СЖО

Большинство ноутбуков не могут похвастаться внушительной производительностью графического процессора, особенно если речь идёт о ноутбуках из сегмента ультрабуков с тонким корпусом — там реализовать мощную видеокарту просто невозможно. В этой ситуации неплохо помогает внешний графический блок с видеокартой. А теперь компания Gigabyte представила новое устройство с видеокартой GeForce RTX 3080 Ti с жидкостным охлаждением — новинка является частью внешних блоков Aorus Gaming Box. Стоит отметить, что это единственная на рынке внешняя видеокарта, если так можно выразиться, которая оборудована жидкостной системой охлаждения. В состав данной СЖО входит 240-миллиметровый алюминиевый радиатор с парой прикрепленных 120-миллиметровых вентиляторов, большой медной пластиной и композитными тепловыми трубками с помпой.

Получается весьма неплохая система, которая демонстрирует высокую производительность при безумной тишине работы. Более того, жидкостный охладитель внутри игрового блока Aorus RTX 3080 Ti не только отводит тепло от графического процессора, но также охлаждает микросхемы памяти видеокарты, что, на самом деле, крайне важно. Устройство также поставляется с собственным блоком питания мощностью 500 Вт, имеющим сертификат 80 Plus Gold. Достойное решение для тех, кто хочет себе мощную видеокарту, но при этом не планирует отдавать безумные деньги за игровой ноутбук — достаточно просто купить внешнюю видеокарту и работать на ней.
Комментарии и отзывы Gigabyte Aorus Gaming Box
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