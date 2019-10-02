В обновлении iOS 13.2 Beta добавят функцию Deep Fusion

2019-10-02, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Deep Fusion; [52]
Deep Fusion — это функция, которая создаёт качественные HDR-фотографии. Она делает 4 кадра до того, как пользователь нажмёт кнопку затвора и пять во время съёмки: четыре обычных снимка и один с большой выдержкой. После этого, специальный 8-ядерный движок Neural в паре с алгоритмами выбирает лучший кадр и создаёт детализированную фотографию.

Apple скоро выпустят iOS 13.2 Beta для разработчиков. Deep Fusion в ней и появиться. Также Deep Fusion добавят в публичную бета версию OC, а после и в стабильный релиз.

Данную функцию будут поддерживать только новые модели iPhone 11.

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