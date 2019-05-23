В преддверии запуска 28 мая появились официальные фото Redmi K20

Redmi K20 дебютирует в Китае 28 мая. Суббренд Xiaomi Redmi подтвердил, что новый флагман выйдет с градиентной отделкой. Официальное изображение, демонстрирующее Redmi K20, было размещено на Weibo, на котором изображены градиентные краски с рисунком в форме сердца на задней панели. Смартфонам приписывают однокристальную схему Snapdragon 855, аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч, основную камеру на 48 МП и выдвигающуюся 20 МП фронтальную камеру. Аппарат поддерживает замедленную съёмку 960 кадров в секунду.

Уже известно, что смартфон получит 6,39-дюймовый экран AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев 7-го поколения, обрамленный тонкими рамками. Redmi K20 будут иметь до 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной памяти. Новинка будет доступна в чёрном, синем и красном цвете.