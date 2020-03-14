В продажу поступает флагманский смартфон Vivo NEX 3S 5G

2020-03-14, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Vivo NEX 3S 5G; [94]
Сегодня стартовали продажи смартфона Vivo NEX 3S 5G, который анонсировали совсем недавно. Конфигурация памяти с 8 ГБ встроенной памяти и 256 ГБ встроенной памяти обойдется покупателям в $719, вариант памяти с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти в $762. Новинка оснащена однокристальной системой Snapdragon 865 и модемом X55, оперативной памятью LPDDR5 и энергонезависимой памятью UFS 3.1, 6,89-дюймовым экраном-водопадом, который занимает 99,6 % площади лицевой панели, основной камерой с главным модулем на 64 Мп, а также сверхширокоугольной камерой и телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом, выдвижной селфи-камерой, батареей на 4400 мАч, поддержкой быстрой 44-Вт зарядки, модулем бесконтактных платежей NFC и FuntouchOS 10.


Комментарии и отзывы Vivo NEX 3S 5G
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