Смартфон LG K30 получил процессор Snapdragon 425

Смартфон начального уровня LG K30 поступил в продажу. Гаджет получил 5,3-дюймовый экран с разрешением 1280 * 720 пикселей. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти равен 2 Гб. На тыльной стороне гаджета имеется 13-Мп камера с фазовым автофокусом, чуть ниже которой расположился дактилоскопический сканер. Фронтальная камера представляет собой скромный 5-Мп сенсор. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью в 2880 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.1 Nougat. Стоимость модели LG K30 составит около 225 долларов.