В продажу поступили смартфоны Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro

2020-03-13, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Oppo Find X2; [53]
Стартовали продажи флагманских смартфонов Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro в Китае. Oppo Find X2 в конфигурации памяти с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти обойдётся в $728, а вариант памяти с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти в $853. Oppo Find X2 Pro в единственной конфигурации с 12/256 ГБ памяти стоит $995

. Они оба получили керамический корпус, 6,7-дюймовый OLED экран (3168:1440 пикселей) с кадровой частотой 120 Гц, тройную камеру, однокристальную систему Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 256 (Find X2) и 512 (Find X2 Pro) ГБ постоянной памяти UFS 3.0, врезанный в экран дактилоскоп, двухсекционную батарейку 4200/4260 мАч, быструю зарядку Super VOOC 2.0 65 Вт, модуль бесконтактных платежей NFC и Android 10 с Color OS 7.1. Более интересный OPPO Find X2 Pro оснастился основной камерой с двумя модулями на 48 Мп и еще одним дополнительным на 13 Мп. Все это включает в себя: съемка макро с расстояния от 3 см, широкоугольная съемка с углом захвата 120 градусов, портретный режим, фирменный ночной режим и тд.


Комментарии и отзывы Oppo Find X2
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