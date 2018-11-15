В продажу выходит смартфон Ulefone Power 5S с мощным аккумулятором 13000 мАч

В продажу выходит выходит смартфон под названием Ulefone Power 5S. Девайс оснащен 6-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и мощным аккумулятором на 13000 мА.ч. Основой устройства стал чипсет MediaTek Helio P23 с восемью ядрами. Предусмотрено 4 Гб ОЗУ и 64 Гб на флэш-накопитель. Обе камеры двойные: основная с модулями на 21 Мп и 5 Мп, а фронтальная – на 13 и 5 Мп с функцией распознавания лиц. Сообщается, что гаджет доступен для заказа на китайских торговых интернет-площадках по цене около 219 долларов.