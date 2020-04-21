В продаже появились флагманские смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

Стартовали китайские продажи долгожданных флагманских смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Всего за пару минут вся стартовая партия новинок была распродана по предварительным заказам.

OnePlus 8 в конфигурации памяти 8/128 ГБ стоит $565, в версии 12/256 ГБ - $650. OnePlus 8 Pro обойдётся в $765 и $850 соответственно. Напомним, что OnePlus 8 Pro оснастили 6,78-дюймовым скруглённым по краям 10-битным OLED-дисплеем с яркостью 1300 нит, 4096 уровнями регулировки, разрешением QHD+ (3168:1440 точек) и частотой обновления 120 Гц, корпусом с защитой от воды и пыли по стандарту IP68, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, поддержкой сетей 5G, беспроводной зарядкой Warp Charge мощностью 30 Вт, аккумулятором на 4510 мАч, квадрокамерой с главным датчиком Sony IMX689 на 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп, модулем телефото на 8 Мп, оптической стабилизацией, двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и поддержкой Wi-Fi 6. OnePlus 8 оснащён 6,55-дюймовым экраном (2400:1080 точек), основной тройной камерой на 48, 16 и 2 Мп, а также батареей на 4300 мАч.