В разработке первый телефон Realme с зарядкой мощностью 150 Вт

Realme работает на смартфоном с зарядкой мощностью 150 Вт, причем они будут использовать тот же зарядный блок мощностью 160 Вт, который будет использовать смартфон OPPO. Смартфоны с самым высоким рейтингом зарядки на рынке в настоящее время имеют пиковую мощность 120 Вт, способную заряжать батареи емкостью от 4000 до 5000 мАч всего за 15 минут. Все бренды, которые в настоящее время способны на это, являются китайскими, некоторые из них — Xiaomi, iQOO и OPPO.

Одним из известных предстоящих смартфонов с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт+ является REDMAGIC 7 Pro. Он оснащен зарядкой Super Flash мощностью 135 Вт и поставляется с зарядным устройством из нитрида галлия мощностью 165 Вт. Аккумулятор емкостью 5000 мАч в телефоне можно зарядить до 100% всего за 15 минут. Серия iPhone 13 поддерживает зарядку только до 29 Вт, в то время как самый быстрый телефон Samsung поддерживает зарядку не выше 45 Вт.
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