В российскую продажу поступил смартфон Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition

Стартовали продажи эксклюзивного издания Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition, где в комплект вошли специальные версии беспроводных наушников Galaxy Buds + и смарт-часов Galaxy Watch Active2. Обойдётся данный набор покупателям в 199 990 рублей. Напомним, что Samsung Galaxy Z Flip оснащается 6,7-дюймовым гибким Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением 2636:1080 пикселей, 1,1-дюймовым вспомогательным дисплеем с разрешением 300:112 пикселей, чипсетом Snapdragon 855+, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, сдвоенную тыльной камерой разрешением 12 Мп, фронтальной камерой на 10 Мп, аккумулятором емкостью 3300 мАч, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 10.