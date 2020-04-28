В российскую продажу вышел смартфон Samsung Galaxy A41

Сегодня в России стартовали продажи недорого смартфона Samsung Galaxy A41. В наличии представлены чёрная, синяя и красная расцветки за 17 990 рублей. Напомним, что гаджет оснастили 6,1-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+, основной камерой с тремя модулями на 48 Мп, 8 Мп (ширикоугольный) и 5 Мп, селфи-камерой на 25 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, однокристальной системой MediaTek Helio P65, модулем бесконтактных платежей NFC, аккумулятором на 3500 мАч, поддержкой 15-ваттной зарядки, операционной системой Android 10, дополненной фирменной надстройкой One UI 2.0, а также защитой от пыли и влаги IP65/68.