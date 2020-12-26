В розничной коробке Xiaomi Mi 11 не будет зарядного устройства

Китайская компания Xiaomi официально опубликовала официальное подтверждение, что Mi 11 не будет поставляться с зарядным устройством.

У покупателей смартфонов уже есть зарядные устройства, которые прилагаются к ранее приобретенным смартфонам. Компания заявляет, что поставка нового зарядного устройства с Mi 11 только ухудшит окружающую среду. Компания понимает, что такое решение исключить зарядное устройство может не понравиться покупателям телефонов. Тем не менее, компания повторяет, что это лучшее решение - следовать новым отраслевым нормам защиты окружающей среды.

Xiaomi подтвердила, что в понедельник проведет пресс-конференцию, чтобы подробнее рассказать о том, почему она удалила зарядное устройство из упаковки Mi 11.
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