В сериале "Тед Лассо" показали iPhone 13 без "чёлки"

В одной из серий второго сезона сериала «Тед Лассо» (выходит на Apple TV+) засветился некий смартфон. Предполагается, что перед еще не представленный официально iPhone 13, но самое интересное, это передняя панель без привычной «чёлки». Если в кадрах действительно новый iPhone, то это значит, что Apple спрятала селфи-камеру под экран. Однако эксперты уверены, что это лишь шутка создателей сериала, ведь все утечки подтверждали наличие выреза в смартфонах серии iPhone 13. Впрочем, если кому интересно взглянуть на качественные изображения iPhone без «чёлки», то специально для вас сегодня были опубликованы рендеры iPhone 13 Pro Max в красной расцветке. Кстати, согласно недавним слухам, этот смартфон будет стоить 2175 за версию с 1 ТБ встроенной памяти.