В серию OnePlus 9 войдут три модели

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах OnePlus 9, выход которых ожидается в первой половине следующего года. Утверждается, что в серию войдут не две модели, как считалось ранее, а три. Стандартный OnePlus 9 проходит под кодовым наименованием LE2110, OnePlus 9 Pro имеет три каталожных названия (LE2117, LE2119, LE2120), а неизвестная доселе третья модель – LE2127. Что до характеристик, то всем смартфонам OnePlus 9 прочат топовый 5-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 875, AMOLED-экран с врезанной фронтальной камерой и частотой обновления 144 Гц, защиту согласно степени IP68, модуль NFC, стереодинамики, поддержку проводной быстрой зарядки на 65 Вт и беспроводной на 40 Вт.

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