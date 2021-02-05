В сеть просочились характеристики Samsung Galaxy M12

Samsung готовится выпустить бюджетное устройство Galaxy M12, выпуск которого ожидается в ближайшее время.

Samsung Galaxy M12 под кодовым названием Lottie будет иметь тройную камеру с 48-мегапиксельным первичным сенсором S5KGM2 на задней панели. Другие задние линзы на Galaxy M12, скорее всего, будут сенсорами с 13-мегапиксельной сверхширокой (HI1336) и 2-мегапиксельной макросъемкой (GC02M1). Предварительно устройство будет иметь сенсор 8MP (S5K4HA) для селфи. Ожидается, что Galaxy M12 будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Infinity-V с разрешением экрана FHD +, процессором Exynos 850, 3/4/6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 32/64/128 ГБ памяти eMMC 5.1. Другие характеристики включают аккумулятор емкостью 6000 мАч и ОС Android 11 (One UI).
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M12
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