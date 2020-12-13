В сеть просочилось видео Samsung Galaxy S21

Samsung пока официально не подтвердил дату своего грядущего мероприятия Galaxy Unpacked. Но южнокорейская компания, сообщила, что серия Galaxy S21 будет дебютировать 14 января. Задолго до запуска появились многочисленные утечки, которые раскрывают почти все о серии S21, спецификации Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Свежая утечка раскрыла варианты хранения и цвета серии Galaxy S21 для европейского рынка. В то же время появилось просочившееся практическое видео S21, показывающее его внешний вид.

Samsung Galaxy S21 5G будет иметь две модификации: 128 ГБ, 256 ГБ и будет доступен в цветовых вариантах, таких как серый, белый, розовый и фиолетовый. Galaxy S21+ 5G также поступит в 128 Гб и 256 Гб памяти выбор в Европе. Он будет доступен в трех оттенках: серебристом, черном и фиолетовом.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G которая является самой верхней моделью в линейке выйдет в трех вариантах хранения, таких как 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Его можно купить в серебристом и черном цветах.

Galaxy S21 Ultra 5G будет поставляться с поддержкой S Pen. Однако, в отличие от моделей серии Note, у него не будет специального стержня для хранения стилуса. S Pen будет доступен в качестве дополнительного аксессуара для покупателей S21 Ultra.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21
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