В сеть слили дизайн Google Pixel 6a

Pixel 6 от Google едва исполнилось несколько недель, но в сети уже активно гуляют слухи о бюджетном аналоге — сначала появились данные из бенчмарков, теперь же, якобы, в сеть слили дизайн смартфона в формате рендеров. Известный инсайдер OnLeaks опубликовали то, что, по его словам, является дизайнерским рендером Pixel 6a — выглядит пока что не очень реалистично, но смартфон и правда похож на устройство от компании Google. Будущий телефон среднего класса будет напоминать флагманский Pixel 6, включая фирменную панель камеры, экранный сканер отпечатков пальцев и камеру для селфи в отверстии по центру дисплея. Однако разъем для наушников у будущего представителя линейки исчез — производитель, видимо, решил, что потенциальным покупателям он не нужен. Впрочем, это вполне логично — беспроводные наушники давно покорили рынок и пользоваться проводными наушниками со смартфоном уже как-то странно.

Также сообщается, что Pixel 6a будет меньше, чем его старший брат по линейке с 6,2-дюймовым OLED-экраном, тогда как смартфон также получит систему камер со всеми фишками новой линейки. Вычислительная мощность — более серьезный вопрос. Хотя Google стремится рекламировать собственный чип Tensor 6, неясно, создаст ли компания недорогой Tensor для 6a или будет полагаться на решения других производителей, либо же просто выпустит процессор того же уровня, что и во флагманах. Будем ждать новостей по этому поводу в обозримом будущем — смартфон выглядит достаточно интересным решением.