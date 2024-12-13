В сеть слили дизайн iPhone 17 Pro

Некоторое время назад появились слухи о том, что у iPhone 17 Pro будет прямоугольный выступ под камеры вместо традиционного квадратного, который Apple использует уже несколько поколений. Также инсайдеры уверенно заявляли, что Apple откажется от титана и вернётся к алюминиевым рамкам своих смартфонов, хотя аналитики уверены, что это маловероятно. А сегодня на платформе Weibo появилась фотография, якобы показывающая «голую» рамку устройства, которую, по словам сливщика данных, сфотографировали на одном из заводов, которые производят детали для нового флагманского смартфона. Согласно этим данным, камеры гаджета будут расположены в верхней части корпуса, а ультраширокоугольный модуль окажется в центре, поскольку он самый тонкий. Это сделано для того, чтобы оставить место для компонентов Face ID на противоположной стороне корпуса.

И да — смартфон в таком дизайне слишком уж сильно напоминает Google Pixel, но, как можно заметить, у Google камеры расположены ниже. Более того, новый дизайн iPhone 17, согласно утечкам, делает практически невозможным удержание устройства в горизонтальной ориентации, так как пользователь будет держать камеру руками и тем самым пачкать её на постоянной основе. Apple всегда придавала большое значение эргономике, поэтому сложно поверить, что компания допустит такую ошибку — ведь играть на смартфоне будет невозможно. Но ради привлечения внимания к новому гаджету производитель вполне может пойти на такой шаг.