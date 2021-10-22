В сеть слили дизайн тыльной панели Samsung Galaxy S22 Ultra

До выпуска Samsung Galaxy S22 Ultra осталось несколько месяцев, но он уже является одним из самых обсуждаемых телефонов в последнее время. Более того, его модуль задней камеры был частым предметом утечек от самых разных инсайдеров, но почти всегда пользователи говорили о разном дизайне, так что уверенности в таких сливах данных нет. Первоначальные утечки говорили о P-образном формате камеры, что было довольно плохо воспринято аудиторией. После инсайдеры показали несколько изображений смартфона с камерами на двух отдельных платформах, на одной из которых размещена матрица из трех камер, а на другом — четвертая камера, вспышка и некоторые периферийные элементы камеры.

Теперь же инсайдеры опубликовали якобы официальное изображение смартфона, а точнее его тыльной панели. Новый дизайн был размещен на Weibo, который, в свою очередь, был подхвачен известным инсайдером OnLeaks. На фотографии изображен предполагаемый черный корпус для Galaxy S22 Ultra с отдельными вырезами для каждого объектива камеры. На наш взгляд, этот дизайн — лучшая реализация P-образной системы камер, поскольку такая камера выглядит минималистично и элегантно. Впрочем, в данном случае смартфон мало чем отличается от модели Samsung Galaxy A32. Помимо этого, Samsung Galaxy S22 Ultra, как известно, имеет прямоугольный корпус, напоминающий ныне несуществующую серию Note. Samsung, похоже, непреклонна в том, чтобы внешний вид Ultra отличался от остальной части серии S22.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22 Ultra
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