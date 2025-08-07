В сеть слили фейковые результаты тестов iPhone 17

Один из них показал, что A19 якобы получил восьмиядерный процессор вместо привычного шестиядерного. Инсайдер даже утверждает, что производительные ядра чипа работают на частоте 4,49 ГГц, выдавая 4309 баллов в однопоточном режиме и 11604 — в многопоточном. Это почти соответствует результату чипа M3 от Apple, который в своё время набрал 11863 балла. Но, к сожалению, так сложилось, что компания Apple крайне редко позволяет слить в сеть результаты тестов своих A-чипов до официальной презентации — компания, как правило, жёстко контролирует подобную информацию. Кроме того, такой прирост производительности компании на самом деле не нужен. У них и так мощный смартфон — делать прорыв в данном направлении нет никакого смысла, ведь тогда через год они не смогут показать прирост производительности.