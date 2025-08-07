В сеть слили фейковые результаты тестов iPhone 17

До презентации четырёх новых моделей iPhone 17 осталось чуть больше месяца, но уже сейчас известно, что в топовых версиях Apple установит новый чип A19 Pro, который, как ожидается, будет производиться по третьему поколению 3-нм техпроцесса от TSMC. Он принесёт незначительный прирост производительности по сравнению с A18 Pro, который и сам по себе не испытывает проблем ни с мощностью, ни с энергоэффективностью. Однако, несмотря на приближающийся релиз, в сети до сих пор не появилось ни одного достоверного теста производительности A19 или A19 Pro, хотя, что весьма ожидаемо, в интернете начали появляться фейковые результаты, которые вызвали немало шумихи среди фанатов бренда.

Один из них показал, что A19 якобы получил восьмиядерный процессор вместо привычного шестиядерного. Инсайдер даже утверждает, что производительные ядра чипа работают на частоте 4,49 ГГц, выдавая 4309 баллов в однопоточном режиме и 11604 — в многопоточном. Это почти соответствует результату чипа M3 от Apple, который в своё время набрал 11863 балла. Но, к сожалению, так сложилось, что компания Apple крайне редко позволяет слить в сеть результаты тестов своих A-чипов до официальной презентации — компания, как правило, жёстко контролирует подобную информацию. Кроме того, такой прирост производительности компании на самом деле не нужен. У них и так мощный смартфон — делать прорыв в данном направлении нет никакого смысла, ведь тогда через год они не смогут показать прирост производительности.