В сеть слили характеристики Honor 500

После множества тизеров и слухов компания Honor официально подтвердила, что представит модели 500 и 500 Pro уже 24 ноября, хотя ничего кардинально нового на презентации не расскажут, так как накануне в сеть утекли их подробные технические характеристики. Honor 500, согласно утечке, получил плоский LTPS OLED-дисплей диагональю 6,55 дюйма с разрешением 1264 на 2736 пикселей, частотой обновления 120 Гц и широтно-импульсной модуляцией 3840 Гц. Основная камера представлена модулем на 200 мегапикселей, его дополняет сверхширокоугольный модуль на 20 Мп, а для селфи используется камера на 50 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, при этом в основе устройства лежит процессор Snapdragon 8s Gen 4.

Смартфон выполнен с металлической рамкой, оснащён стереодинамиками и защищён от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K. Honor 500 Pro унаследовал те же стандарты защищённости, тот же дисплей, ту же батарею и скорость проводной зарядки, а также аналогичные основные, сверхширокоугольную и фронтальную камеры. Однако в версии Pro появилось важное дополнение — телефото-модуль на 50 Мп на базе сенсора Sony IMX856 с трёхкратным оптическим зумом. Также модель поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и использует ультразвуковой сканер отпечатков в экране. А за производительность здесь отвечает процессор Snapdragon 8 Elite, который демонстрирует неплохие результаты в бенчмарках, особенно если учесть, что это не флагман.