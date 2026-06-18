Официально: OnePlus N6 получит АКБ на 8000 мАч

Компания OnePlus раскрыла первые подробности о смартфоне OnePlus N6, официальный релиз которого запланирован на 30 июня. Итак, производитель подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 8000 мАч с сохранением эффективности в течение семи лет работы и цены до 25000 индийских рупий (265 долларов).

Напомним, что в мае был выпущен смартфон OnePlus Nord CE6, который получил 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4,6,78-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2772:1272 точки, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 3600 нит, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку 80-Вт проводной, 27-Вт обратной и обходной зарядок, селфи-камеру на 32 Мп, двойную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision OV50D40 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, прочность по стандарту MIL-STD-810H, подэкранный дактилоскоп и предустановленную ОС Android 16.