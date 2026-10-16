В сеть слили характеристики Samsung Galaxy A38

Такой подход соответствует предполагаемой стратегии Samsung для смартфонов серии Galaxy A на 2027 год. — компания, вероятно, продолжит использовать знакомые аппаратные решения, а основные улучшения будет обеспечивать за счёт программной обработки изображений, настройки камер и новых функций. Более заметные изменения могут затронуть процессор, аккумулятор, дисплей или общее быстродействие устройства, однако достоверных сведений об этих характеристиках пока нет. При этом стоимость смартфонов серии постепенно растёт — в Европе Galaxy A36, представленный в 2025 году, поступил в продажу по цене от 379 евро, а вышедший в этом году Galaxy A37 стартовал с отметки 429 евро. Всё же цены на оперативную память вынуждают производителя повышать стоимость своих смартфонов, чтобы сохранять маржинальность. При этом есть и вероятность того, что доступные модели просто исчезнут с прилавков.