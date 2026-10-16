В сеть слили характеристики Samsung Galaxy A38

Сегодня появились новые утечки о смартфонах Samsung среднего класса следующего поколения. По данным нидерландского сайта GalaxyClub, Galaxy A38 получит такой же набор камер, как нынешний Galaxy A37. То есть смартфон получит основной модуль на 50 Мп, сверхширокоугольную камеру на 12 Мп, макрокамеру на 5 Мп и фронтальную камеру на 12 Мп. Пока утечка раскрывает только разрешение камер — использует ли Samsung новые сенсоры, пока неизвестно. Поэтому даже при сохранении прежних показателей нельзя исключать изменения аппаратной части, хотя подтверждений этому нет.

Такой подход соответствует предполагаемой стратегии Samsung для смартфонов серии Galaxy A на 2027 год. — компания, вероятно, продолжит использовать знакомые аппаратные решения, а основные улучшения будет обеспечивать за счёт программной обработки изображений, настройки камер и новых функций. Более заметные изменения могут затронуть процессор, аккумулятор, дисплей или общее быстродействие устройства, однако достоверных сведений об этих характеристиках пока нет. При этом стоимость смартфонов серии постепенно растёт — в Европе Galaxy A36, представленный в 2025 году, поступил в продажу по цене от 379 евро, а вышедший в этом году Galaxy A37 стартовал с отметки 429 евро. Всё же цены на оперативную память вынуждают производителя повышать стоимость своих смартфонов, чтобы сохранять маржинальность. При этом есть и вероятность того, что доступные модели просто исчезнут с прилавков.
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