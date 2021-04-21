В сеть слили характеристики Samsung Galaxy F52 5G

В последнее время мы все чаще наблюдаем ситуацию, когда производители смартфонов не могут представить свои гаджеты неожиданно — абсолютно все интересные новинки крупных брендов активно сливают в сеть. Например, теперь регулятор, у которого южнокорейский производитель получал сертификаты для релиза своего нового смартфона, слил в сеть все характеристики Samsung Galaxy F52 5G. Оказалось, что производитель действительно планирует использовать смартфон с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Это было достаточно ожидаемо, но всё равно новость хорошая, особенно если учитывать, что этот смартфон не является представителем флагманского уровня и пользователь сможет купить новинку за разумные деньги. Ждем релиза продукта.