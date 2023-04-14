В сеть слили характеристики Samsung Galaxy S24

Хотя до релиза Galaxy S24 еще осталось около 7 месяцев, на просторах интернета уже начали появляться детали будущего флагмана Samsung. Это может показаться странным, учитывая, что компания уже готовится выпустить новые складные смартфоны и планшеты в этом году, но мы уверены, что южнокорейская компания усердно работает и над флагманскими моделями следующего года. Судя по последним слухам, у надёжных инсайдеров есть информация и о Galaxy S24, и о его успешном продолжении — Galaxy S25, который выйдет в 2025 году. Известный инсайдер под ником Tech_Reve сегодня выступил в социальных сетях с интересными подробностями о будущих флагманских моделях Samsung. Инсайдер предполагает, что Samsung, возможно, вернется к использованию процессора Exynos 2400 в Galaxy S24 вместе с Snapdragon 8 Gen 3 — оба чипсета будут основаны на технологии 4нм.

Кроме того, у базовой и Plus-версий ожидается камера ISOCELL GN3, а в Ultra-версии не будет более 3-кратной и 10-кратной телекамеры — вместо этого Samsung выберет единственную телекамеру, позволяющую использовать как 3-кратное, так и 10-кратное оптическое увеличение. Это означает, что на телефоне будет на один датчик меньше. Кроме того, источник также упомянул Galaxy S25. Скорее всего, пользователи увидят смартфон с процессором Exynos 2500 вместе с вариантом Snapdragon 8 Gen 4, они оба будут основаны на 3нм технологии. Но всё это только слухи и до релиза всё может измениться кардинальным образом, особенно если речь идёт про S25.