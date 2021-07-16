В сеть слили изображения Nokia XR20

HMD Global должна уже совсем скоро, 27 июля, официально анонсировать свой новый защищенный смартфон, о котором было столько слухов в интернете. Ранее, например, ходили слухи, что компания представит смартфон среднего класса под названием Nokia XR20. Свежая же информация от информационного издания Love Nokia говорит о том, что, похоже, Nokia Mobile случайно разместила баннерное изображение Nokia XR20 на форуме сообщества Nokia, тем самым слив информацию о будущем гаджете раньше времени. Сейчас, конечно, изображение больше не доступно для просмотра на официальном сайте, так как оно было заменено старым тизером, но в сети нашлись пользователи, которые успели скачать изображение и выложить его в сеть.

Nokia XR20 можно увидеть с каплями воды на изображении, что указывает на то, что он может иметь рейтинг защиты от влаги и пыли IP68. Ожидается, что этот смартфон станет новым вариантом существующего телефона Nokia X20. Ранее, что интересно, XR20 был замечен с модулем камеры квадратной формы с двумя камерами. На самом островке камеры имеется логотип ZEISS и пара светодиодов для вспышки. Снизу смартфона замечен аудиоразъемом 3,5 мм, микрофоном, порт USB-C и решетка динамика. Соответственно, можно ожидать, что модель и правда будет представлять средний класс — 3,5-разъём обычно ставят в доступные модели. Предыдущие сливы информации демонстрировали, что Nokia XR20 будет оснащен 6,67-дюймовым дисплеем FHD+ с IPS-матрицей с соотношением сторон 20:5,9. За основу производительности смартфона будет взят процессор Snapdragon 480 с 6 ГБ ОЗУ.
Комментарии и отзывы Nokia XR20
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