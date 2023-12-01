В сеть слили маркетинговые материалы Samsung Galaxy S24

Если верить информации инсайдеров, то уже в следующем месяце официально выйдет серия смартфонов Galaxy S24 с достаточно мощным аппаратным обеспечением и передовой системой камер, хотя, честно говоря, ожидать каких-то существенных аппаратных апгрейдов в этом направлении не стоит. Информация, которую многие пользователи получили задолго до официального релиза смартфонов, гласит о том, что производитель делает ставку на искусственном интеллекте, а не на нововведениях в области процессоров, камер, оперативной памяти и всего в таком духе. А сегодня известный инсайдер даже опубликовал официальные изображения всех трёх устройств во всех их цветах, а также спецификации, которые, по заявлению пользователя, являются официальными и были представлены на слайдах компании, которые будут использовать на презентации.

И хотя эти рендеры не выглядят как часть маркетингового материала, в целом эта информация вполне может быть частью презентации для внутреннего пользования — например, такие материалы отправляют продавцам в магазинах, чтобы они заранее изучили характеристики и возможности новинок. Конечно, самым интересным смартфоном выступает модель Galaxy S24 Ultra. Это самый крупный смартфон, у него более передовые камеры, более производительный процессор, но и стоимость будет достаточно высокой, что вполне ожидаемо — в прошлом году производитель тоже поднял цены, так как новый процессор стоит денег. Будем надеяться, что в этом году рост цен будет не таким существенным.
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