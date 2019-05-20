В сеть слили пресс-рендеры флагманского смартфона Honor 20 Pro

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт поделился новыми рендерами флагманского смартфона Honor 20 Pro, официальная презентация которого состоится уже завтра, 21 мая. Если верить источнику, речь идет об официальных пресс-изображениях ожидаемого устройства. По словам Квандта, старшая модель получит почти те же габариты и спецификации, что и младшая модель Honor 20. Из отличий, аккумулятор увеличенной емкости, больше встроенной памяти и основная камера с датчиком Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объективом с диафрагмой F/1,4, а также телефото модуль с трёкратным оптическим зумом вместо датчика глубины в Honor 20.