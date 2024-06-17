В сеть слили реальную стоимость Realme GT6

Если верить официальной информации, то компания Realme представит свой новый смартфон GT 6 в четверг, 20 июня, и ожидается, что он будет оснащён основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и сенсором флагманского уровня под названием Sony-LYT808. При этом ранее специалисты отмечали, что на самом деле это будет международная версия Realme GT Neo6, которую уже какое-то время продают на территории Китая. А ещё сегодня появилась информация о том, сколько этот смартфон будет стоить на территории европейских стран. Дело в том, что смартфон Realme GT 6 был замечен на платформе интернет-магазина Emag.ro из Румынии — это довольно крупный продавец электроники, так что на самом деле информацию распространили по сети довольно быстро.

Смартфон, судя по данным с сайта, будет продаваться по цене в 3500 RON за версию с 12/256 ГБ и 4100 RON за версию с 16/512 ГБ, что эквивалентно 700 и 825 евро соответственно (вероятно, на других рынках цена будет соизмеримая с незначительными отклонениями в ту или иную сторону). Например, новый флагман также был замечен в магазине Realme Shop в Польше, где топовая версия оценена в 3500 PLN, что примерно соответствует 800 евро. При этом нужно понимать, что характеристики Realme GT 6 полностью совпадают с характеристиками GT Neo6 — здесь тот же процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, аккумулятор ёмкостью 5500 мАч и 6,78-дюймовый LTPO OLED-дисплей. Единственная разница в более продвинутой системе камер новинки.
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