В сеть слили результаты тестов нового чипа Apple в Geekbench 6

Результаты из бенчмарков, опубликованные Вадимом Юрьевым, известным инсайдером, были получены, судя по словам самого энтузиаста, в синтетическом тесте Geekbench 6, где процессор М3 получил результат одноядерного теста в 3 472 балла и многопоточный результат в 13 676 баллов. Предполагая, что эти результаты являются реальными, следующее поколение системы на кристалле компании Apple станет настоящим прорывом для индустрии, особенно в одноядерном тесте того же бенчмарка. По сравнению с 12-ядерной версией M2 Max, М3 лишь на 6 процентов медленнее в многопоточных тестах, но на 24 процента быстрее в одноядерных тестах. В сравнении с 10-ядерной версией M2 Pro, М3 быстрее на 12 процентов в многопоточных тестах и примерно так же опережает чип в одноядерных задачах.

Юрьев не уточнил количество ядер у М3, в предыдущих отчётах других поставщиков секретной информации говорилось о восьми вычислительных ядрах. Если это так, то Apple отлично поработала с передовым чипсетом нового поколения. Теперь нам нужно посмотреть, насколько хорошо М3 сможет управляться с тепловыми процессами в предстоящих MacBook Air 13 и MacBook Air 15, но учитывая, что чип производится на эффективном 3-нм процессе TSMC, можно ожидать хороших результатов. Однако стоит вернуться к реальности и напомнить читателям, что поскольку Юрьев не предоставил скриншотов Geekbench 6, мы не можем подтвердить эти цифры. Придётся подождать немного более детальной информации, чтобы оценить возможности чипа.
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