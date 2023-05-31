В сеть слили слайд с характеристиками Motorola Razr 40 Ultra

Информация о характеристиках грядущего флагманского складного смартфона от Motorola просочились в сеть — в интернете появился слайд, который, если верить инсайдерам, является официальной информацией с презентации компании. Размещенное изображение указывает на то, что премиальная модель Razr 40 Ultra может получить огромный внешний дисплей с технологией pOLED диагональю 3,6 дюйма и частотой обновления 144 Гц, а также внутренний дисплей с технологией pOLED диагональю 6,9 дюйма. Утечка, содержащая итальянский текст (вероятно, информация изначально попала в руки итальянского издания), указывает на то, что устройство может получить чип Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 — это тот же процессор, который установлен во флагманских устройствах Samsung Galaxy и который Motorola уже устанавливала в свою модель Razr 2022 года, которая была выпущена только в Китае и Европе.

Инсайдеры уверены, что со своим 3,6-дюймовым внешним дисплеем у модели Ultra Motorola может на время вырваться вперёд на рынке складных устройств, поскольку у Samsung Galaxy Z Flip 4 только 1,9-дюймовый внешний дисплей, а у Oppo Find N2 Flip — 3,26-дюймовый дисплей. Однако это может измениться в ближайшем будущем, так как релиз Galaxy Z Flip 5 запланирован на текущее лето и компания, вероятно, тоже решит увеличить диагональ дисплея. Также есть информация о 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, аккумуляторе на 3800 мАч и разъёме USB Type-C, но данных о стоимости грядущего смартфона пока что нет.