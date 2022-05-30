В сеть слиты фото чехла для Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold3 — отличный складной смартфон, но, возможно, его главная проблема — слишком большое соотношение сторон внешнего экрана, из-за чего печатать на нем не очень приятно. Согласно новой утечке из Китая сегодня, эта мелочь может быть улучшена в следующем поколении. Инсайдеры показали прозрачный чехол для Galaxy Z Fold3, рядом с парой снимков того, что предположительно является аналогичным чехлом для грядущего Galaxy Z Fold4. Последний имеет немного большую ширину, что означает, что соотношение сторон экрана было немного улучшено, что сделало его менее высоким, чем у Fold3. Конечно, мы даже не можем быть уверены, что на этих снимках действительно изображен чехол Fold4, но при условии, что это так, и производитель чехлов, о котором идет речь, работал на основе официальных размеров Samsung, это может сделать следующую складную модель корейской компании намного удобнее в закрытом состоянии.

Единственное, что раскрывает утечка, это то, что конструкция островка камеры Fold4 будет очень похожа на конструкцию Fold3, с вытянутой формой таблетки, в которой размещены несколько датчиков. Пару дней назад мы также узнали, что складной дисплей Fold4 будет иметь менее заметные складки, что является одной из других основных проблем, с которыми люди столкнулись с его предшественником, поэтому похоже, что Samsung действительно может медленно улучшать ситуацию во всех областях. Осталось только дождаться официального анонса и оценить нововведения.