В сеть утекли цены на 7-дюймовый Honor X10 Max

Китайский оператор China Telecom раскрыл цены на смартфон Honor X10 Max 5G, официальный дебют которого состоится 2 июля. Итак, базовая версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 325 долларов, вариант на 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 368 долларов, а за топовую версию с 8/128 ГБ памяти придется выложить 396 долларов.

Ранее стало известно, что смартфон оснастят аккумулятором на 5000 мАч, корпусом толщиной 8,3 мм, 7,09-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей, соотношением сторон 19:9, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, пиковой яркостью 780 кд/м2 и поддержкой технологии RGBW, платформой MediaTek Dimensity 800 5G, 6/64 и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти, батареей емкостью 4900 мАч, быстрой зарядкой на 22,5 Вт, стереодинамиками, фронтальной камерой на 8 Мп и предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI. Масса устройства составит 227 г, а размеры – 176,46:84,91:8,3 мм
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