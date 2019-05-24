В сеть утекли цены на флагман Redmi K20 Pro

На просторах китайской соцсети Weibo обнаружился слайд с ценами трех версий флагманского смартфона Redmi K20 Pro, который будет представлен 28 мая. Итак, версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 375 долларов, вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 405 долларов, а топовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 435 долларов. Также на слайде представлены некоторые характеристики устройства: топовый процессор Snapdragon 855, 48-Мп основная камера и аккумулятор на 4000 мАч. К этому нужно добавить и официально подтвержденный самый большой динамик для смартфонов и поддержку объемного звука высокого разрешения.