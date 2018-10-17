В сеть утекли цены на флагманский смартфон OnePlus 6T

Сетевые источники поделились информацией о ценах на флагманский смартфон OnePlus 6T, который будет официально представлен 30 октября. Утверждается, что смартфон выйдет в трех версиях. Первая характеризуется 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, расцветкой Mirror Black и ценой в 515 долларов. Вторая может похвастаться 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, расцветками Mirror Black и Midnight Black, а также ценой в 555 долларов. Старшая версия получит 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти, цвет Midnight Black и ценник в 610 долларов.

Напомним, что слухи прочат флагману 6,4-дюймовый дисплей, и топовый чипсет Snapdragon 845, интегрированный под дисплей сканер отпечатков пальцев и операционную систему OxygenOS 9.0 на базе Android 9.0 Pie.