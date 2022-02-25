В сеть утекли европейские цены Realme GT2 и GT2 Pro

В сеть утекли европейские цены на смартфоны Realme GT2 и GT2 Pro, которые стали бестселлером на родном китайском рынке. Итак, Realme GT2 будет стоить 540 евро за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 590 евро за 12/256 ГБ. Что до Realme GT2 Pro, то он выйдет в конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти по цене в 790 евро.

Напомним, что Realme GT2 Pro оснащается топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном LTPO с разрешением 3216:1440 пикселей, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, яркостью до 1400 кд/кв.м, контрастностью 5 000 000:1 и сертификацией DisplayMate A+, системой охлаждения размером 36761 мм2, матричной антенной, поддержкой NFC и сотовых сетей 5G, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150°) и 2 Мп (камера-микроскоп), селфи-камерой на 32 Мп, батареей емкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки на 65 Вт.