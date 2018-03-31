В сеть утекли характеристики Moto Z3 Play

В базе данных федеральной комиссии по связи США (FCC) появились сведения о смартфоне Moto Z3 Play, который еще не был представлен официально. Устройство с модельным номером XT-1929 оснащается 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, двойной камерой на 12+5 Мп, камерой для селфи на 5 Мп, поддержкой Bluetooth 5.0 и NFC, а также аккумулятором на 3000 мАч Размеры смартфона составляют 156,23:76,7 мм. Благодаря предыдущей утечке, стало известно об отсутствии 3,5-мм аудиоразъема.