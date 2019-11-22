В сеть утекли характеристики Redmi K30

Сетевые источники опубликовали снимки экрана смартфона Redmi K30, которые подтверждают некоторые важные характеристики устройства. Если ранее предполагалось, что смартфон получит платформу MediaTek, то, согласно Aida64, нас ждет однокристальная система Qulcomm Snapdragon 735. Также отметим 6,66-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 64 ГБ флеш-памяти в базовой версии и поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Официальный анонс Redmi K30 должен состояться до конца года.