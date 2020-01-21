В сеть утекли характеристики Samsung Galaxy Z Flip

Авторитетный искатель утечек Ишан Агарвал поделился подробностями о сгибающимся смартфоне Samsung Galaxy Z Flip, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей, основную камеру разрешением 12 Мп, фронтальную камеру на 10 Мп, 256 ГБ ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью от 3300 до 3500 мАч, черную и фиолетовую расцветки, а также предустановленную операционную систему Android 10 с оболочкой One UI 2.1. Официальный дебют Samsung Galaxy Z Flip состоится в рамках Galaxy Unpacked 11 февраля 2020 года.