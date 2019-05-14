В сеть утекли характеристики флагмана Pocophone F2 (Redmi K20 Pro)

2019-05-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi K20 Pro; [40]
Сегодня стало известно о том, что компания Redmi готовит к выходу смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro, при этом последний может выйти в некоторых странах под названием Pocophone F2. Итак, Redmi K20 Pro (Pocophone F2) получит топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, 6,39-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 6, тройную тыльную камеру с модулями на 48 Мп ( с широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,8), 13 Мп (сверхширик с апертурой F/2,4) и 8 Мп (телевик F/2,4), фронтальную камеру на 20 Мп, аккумулятор на 4000 мАч с 27-ваттной зарядкой, 3,5-мм разъем для наушников, USB-C для зарядки и передачи данных, модуль NFC и предустановленную MIUI 10 на базе Android 9 Pie.


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