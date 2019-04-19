В сеть утекли характеристики и цена Google Pixel 4 XL

2019-04-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Google Pixel 4 XL; [107]
Профильный ресурс Slashleaks раздобыл характеристики и цену флагманского смартфона Google Pixel 4 XL, выход которого ожидается только осенью. Смартфону прочат 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2960:1440 пикселей, топовый чипсет Snapdragon 855, двойную основную камеру с датчиками разрешением 12 и 2 Мп, аккумулятор на 4000 мАч, а также несколько версий. Вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти якобы будет стоить всего 459 долларов. Также нас ждут варианты с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, а также с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти.


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