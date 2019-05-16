В сеть утекли характеристики ноутбука RedmiBook

Суббренд Xiaomi также анонсирует свой первый ноутбук. Сейчас в сети появились подробности о новинке.

Информацией поделился индийский инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal). С его слов, компьютер получит название RedmiBook. Его оснастят 14-дюймовым дисплеем и процессорами Intel Core i3, Core i5 и Core i7 (в зависимости от конфигурации). Модификаций памяти будет две: 4/256 ГБ или 8/512 ГБ.

Базовая модель ноутбука получит встроенную видеокарту Intel, в то время как более дорогая версия — графический чип NVIDIA GeForce MX250. В наличии будет только серая расцветка. Ценник устройства инсайдер пока не раскрыл.